"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 22.02.2026 (обновлено: 17:22 22.02.2026)
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией - РИА Новости, 22.02.2026
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Крайний срок заключения мирного договора между Россией и Украиной, названный Владимиром Зеленским, выдуман им самим, пишет The American Conservative. РИА Новости, 22.02.2026
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией

The American Conservative: Зеленский сам выдумал крайний срок заключения мира

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Крайний срок заключения мирного договора между Россией и Украиной, названный Владимиром Зеленским, выдуман им самим, пишет The American Conservative.
«

"Ах, если бы для мирного урегулирования было достаточно отметить в ежедневнике дату окончания боевых действий! По словам Владимира Зеленского, Трамп именно так и поступил: мир якобы намечен на весну", — говорится в публикации.

При этом отмечается, что новый крайний срок может постигнуть та же участь, что и предыдущие.
«

"Не исключено, что и эти сообщения попросту не соответствуют действительности и что Зеленский сам выдумал этот крайний срок, чтобы предотвратить массированное весеннее наступление России, которого многие опасаются", — подчеркивается в материале.

Кроме того, сам Белый дом никаких сроков не подтвердил, а посол США при НАТО Мэттью Уитакер вообще опроверг заявление главы киевского режима.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир МединскийНАТОМирный план США по Украине
 
 
