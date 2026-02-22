МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Крайний срок заключения мирного договора между Россией и Украиной, названный Владимиром Зеленским, выдуман им самим, пишет The American Conservative.
«
"Ах, если бы для мирного урегулирования было достаточно отметить в ежедневнике дату окончания боевых действий! По словам Владимира Зеленского, Трамп именно так и поступил: мир якобы намечен на весну", — говорится в публикации.
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
19 февраля, 08:00
При этом отмечается, что новый крайний срок может постигнуть та же участь, что и предыдущие.
«
"Не исключено, что и эти сообщения попросту не соответствуют действительности и что Зеленский сам выдумал этот крайний срок, чтобы предотвратить массированное весеннее наступление России, которого многие опасаются", — подчеркивается в материале.
Кроме того, сам Белый дом никаких сроков не подтвердил, а посол США при НАТО Мэттью Уитакер вообще опроверг заявление главы киевского режима.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>