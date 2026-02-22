МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского и лидеров ЕС о якобы победе Украины в конфликте с Россией являются вымыслом, в котором они хотят всех убедить, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
«
"Зеленский просыпается и по утрам говорит: "Мы не проигрываем войну, мы не проигрываем войну". Кая Каллас делает также, Урсула (фон дер Ляйен. — Прим. ред.) делает также", — сыронизировал он.
"Мы перешли к стратегии аффирмаций. <…> Это безумие, но это стратегия. И, похоже, это именно то, что Зеленский намеревается сделать", — резюмировал Христофору.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.