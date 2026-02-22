Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за сохранение дискуссий по Закавказью, заявили в МИД
00:48 22.02.2026
Россия выступает за сохранение дискуссий по Закавказью, заявили в МИД
россия
закавказье
москва
михаил галузин
снг
нато
россия
закавказье
москва
россия, закавказье, москва, михаил галузин, снг, нато
Россия, Закавказье, Москва, Михаил Галузин, СНГ, НАТО
Россия выступает за сохранение дискуссий по Закавказью, заявили в МИД

Галузин: РФ выступает за сохранение международных дискуссий по Закавказью

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия выступает за сохранение и продолжение международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, при этом вопрос о новой площадке пока не решен, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
В декабре директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявлял РИА Новости, что решение о переносе проведения женевских дискуссий по Закавказью в другое место пока не принято.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья, заявил Лавров
9 февраля, 08:37
"Для нас очень важен сам формат и его продолжение, мы не ставим под сомнение важность этого формата. Нужна площадка, которая устраивала бы все стороны. Пока такой нет, и мы ездим в Женеву, потому что надо продолжать формат, который имеет важнейшее значение", - сказал Галузин газете "Известия".
При этом он подчеркнул, что Москва настаивает на переносе переговоров из Швейцария в действительно нейтральную страну, отметив, что Берн отошел от принципа нейтралитета. "Швейцария, к сожалению, отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров ее считать трудно", - сказал Галузин.
Ближайший раунд Женевских дискуссий пройдет 18-19 марта.
Дискуссии, о которых идет речь, проходят с 2008 года. В рамках этих встреч Москва, Сухум и Цхинвал настаивают на предоставлении со стороны Тбилиси юридически обязывающих гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала. По заявлению МИД РФ, необходимость скорейшего принятия указанных мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силой контроля со стороны Тбилиси над его бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях блока. При этом участники дискуссий констатируют относительное спокойствие "на земле".
В окрестностях города Шуши - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Эксперт рассказал, как выстраивать отношения в постконфликтном Закавказье
6 декабря 2025, 15:34
 
