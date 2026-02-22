Россия выступает за сохранение дискуссий по Закавказью, заявили в МИД

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия выступает за сохранение и продолжение международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, при этом вопрос о новой площадке пока не решен, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
В декабре директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявлял РИА Новости, что решение о переносе проведения женевских дискуссий по Закавказью в другое место пока не принято.
"Для нас очень важен сам формат и его продолжение, мы не ставим под сомнение важность этого формата. Нужна площадка, которая устраивала бы все стороны. Пока такой нет, и мы ездим в Женеву, потому что надо продолжать формат, который имеет важнейшее значение", - сказал Галузин газете "Известия".
При этом он подчеркнул, что Москва настаивает на переносе переговоров из Швейцария в действительно нейтральную страну, отметив, что Берн отошел от принципа нейтралитета. "Швейцария, к сожалению, отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров ее считать трудно", - сказал Галузин.
Ближайший раунд Женевских дискуссий пройдет 18-19 марта.
Дискуссии, о которых идет речь, проходят с 2008 года. В рамках этих встреч Москва, Сухум и Цхинвал настаивают на предоставлении со стороны Тбилиси юридически обязывающих гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала. По заявлению МИД РФ, необходимость скорейшего принятия указанных мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силой контроля со стороны Тбилиси над его бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях блока. При этом участники дискуссий констатируют относительное спокойствие "на земле".
Эксперт рассказал, как выстраивать отношения в постконфликтном Закавказье
6 декабря 2025, 15:34