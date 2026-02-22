Россия выступает за сохранение дискуссий по Закавказью, заявили в МИД

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия выступает за сохранение и продолжение международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, при этом вопрос о новой площадке пока не решен, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

В декабре директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявлял РИА Новости, что решение о переносе проведения женевских дискуссий по Закавказью в другое место пока не принято.

"Для нас очень важен сам формат и его продолжение, мы не ставим под сомнение важность этого формата. Нужна площадка, которая устраивала бы все стороны. Пока такой нет, и мы ездим в Женеву, потому что надо продолжать формат, который имеет важнейшее значение", - сказал Галузин газете " Известия ".

При этом он подчеркнул, что Москва настаивает на переносе переговоров из Швейцария в действительно нейтральную страну, отметив, что Берн отошел от принципа нейтралитета. "Швейцария, к сожалению, отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров ее считать трудно", - сказал Галузин.

Ближайший раунд Женевских дискуссий пройдет 18-19 марта.