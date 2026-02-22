МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Русский язык делает из украинцев русских, заявила в интервью YouTube-каналу "Великий Львов" украинская детская писательница Лариса Ницой.
"Если ты начинаешь говорить на <…> (Русском — Прим. ред.) языке, то перестаешь быть украинцем", — сказала она.
По результатам опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS с 12 по 18 декабря 2025 года, почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Так, в 2019 году Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который подразумевает его использование во всех сферах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял по этому поводу, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.