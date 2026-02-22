Рейтинг@Mail.ru
Украинская писательница испугалась русского языка - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/yazyk-2076031316.html
Украинская писательница испугалась русского языка
Украинская писательница испугалась русского языка - РИА Новости, 22.02.2026
Украинская писательница испугалась русского языка
Русский язык делает из украинцев русских, заявила в интервью YouTube-каналу "Великий Львов" украинская детская писательница Лариса Ницой. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T00:45:00+03:00
2026-02-22T00:45:00+03:00
в мире
украина
россия
лариса ницой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260129/ukraina-2071045489.html
https://ria.ru/20260108/ukraina-2066923495.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, лариса ницой
В мире, Украина, Россия, Лариса Ницой
Украинская писательница испугалась русского языка

Писательница Ницой: те, кто говорят на русском, перестают быть украинцами

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Русский язык делает из украинцев русских, заявила в интервью YouTube-каналу "Великий Львов" украинская детская писательница Лариса Ницой.
«

"Если ты начинаешь говорить на <…> (Русском — Прим. ред.) языке, то перестаешь быть украинцем", — сказала она.

Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Украине сделали тяжелое признание о запрете русского языка
29 января, 17:22
По результатам опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS с 12 по 18 декабря 2025 года, почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Так, в 2019 году Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который подразумевает его использование во всех сферах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял по этому поводу, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На Украине завели дело на девушек, певших на русском языке, сообщили СМИ
8 января, 21:21
 
В миреУкраинаРоссияЛариса Ницой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала