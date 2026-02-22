Рейтинг@Mail.ru
Россия вошла в первую десятку мировых производителей яиц - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 22.02.2026 (обновлено: 08:25 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/yaytsa-2076045300.html
Россия вошла в первую десятку мировых производителей яиц
Россия вошла в первую десятку мировых производителей яиц - РИА Новости, 22.02.2026
Россия вошла в первую десятку мировых производителей яиц
Россия в 2024 году стала седьмой среди основных мировых производителей яиц, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T07:18:00+03:00
2026-02-22T08:25:00+03:00
экономика
россия
китай
индия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063783064_0:75:3378:1975_1920x0_80_0_0_56ec8ca6d651503399ee7f748cbc1929.jpg
https://ria.ru/20260220/minselhoz-2075814451.html
россия
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063783064_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_192254c35b0480057e4063c38a3fbc94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, индия, оон
Экономика, Россия, Китай, Индия, ООН
Россия вошла в первую десятку мировых производителей яиц

РИА Новости: РФ в 2024 году стала седьмой среди мировых производителей яиц

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Куриные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия в 2024 году стала седьмой среди основных мировых производителей яиц, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В целом мировое производство яиц в 2024 году (последние доступные данные) достигло 1,78 триллиона штук, или примерно 214 штук на одного человека в мире.
Россия заняла среди всех стран мира седьмое место с 46,4 миллиарда яиц, или 2,6% от мирового выпуска. В расчете на одного человека было произведено 317 яиц на одного россиянина.
Лидером же стал Китай, где было произведено 617,1 миллиарда яиц, или 34,8% от мирового выпуска. В пятерку также вошли Индия (8,3%), Индонезия (8,2%), США (6,1%) и Бразилия (3,7%).
Топ-10 также включает Мексику с долей в 3,5% от глобального производства, Японию с 2,3%, Пакистан с 1,4% и Турцию с 1,2%.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Минсельхозе оценили рост оптовых цен на яйца
20 февраля, 16:57
 
ЭкономикаРоссияКитайИндияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала