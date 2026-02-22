https://ria.ru/20260222/vzryvy-2076046166.html
В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы
В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 22.02.2026
В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы в четвертый раз прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на территории всей страны. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T07:30:00+03:00
2026-02-22T07:30:00+03:00
2026-02-22T07:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006750534_0:266:1927:1350_1920x0_80_0_0_3fb71134c0443956573162ef7f08b862.jpg
https://ria.ru/20260222/vzryvy-2076044753.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006750534_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_24057fd7995da84a23792b46059b585b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы
В Киеве в четвертый раз за ночь на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы