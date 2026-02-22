https://ria.ru/20260222/vzryvy-2076044268.html
В Кировограде прогремели новые взрывы
В Кировограде прогремели новые взрывы
В Кировограде прогремели новые взрывы
Взрывы снова прогремели в украинском Кировограде, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на всей территории страны. РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
кропивницкий (бывший кировоград)
кропивницкий (бывший кировоград)
Специальная военная операция на Украине, Кропивницкий (бывший Кировоград)
В Кировограде прогремели новые взрывы
В Кировограде на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы