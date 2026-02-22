https://ria.ru/20260222/vzryvy-2076043167.html
В Киеве третий раз за ночь прозвучали взрывы
Взрывы в третий раз за ночь прозвучали в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T06:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
