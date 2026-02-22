https://ria.ru/20260222/vzryvy-2076042046.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 22.02.2026
В Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы снова прозвучали в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей Украины. РИА Новости, 22.02.2026
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей Украины.
"В Киеве
снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и других областях страны, кроме западных, звучат сирены воздушной тревоги.