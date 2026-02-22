Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/vzryvy-2076042046.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 22.02.2026
В Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы снова прозвучали в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей Украины. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T05:36:00+03:00
2026-02-22T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a5589ee44fda12eb2b684feb1b3273fa.jpg
https://ria.ru/20260222/vzryvy-2076041799.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2b55599dd532d6305458b54985997767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей Украины.
Киеве снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и других областях страны, кроме западных, звучат сирены воздушной тревоги.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Кировограде прогремели взрывы
05:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала