В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.02.2026
