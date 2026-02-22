https://ria.ru/20260222/vzryv-2076043282.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 22.02.2026
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Николаеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на территории всей Украины. РИА Новости, 22.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина
В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв