Мэр Львова заявил, что произошедший в городе взрыв был терактом
Мэр Львова заявил, что произошедший в городе взрыв был терактом - РИА Новости, 22.02.2026
Мэр Львова заявил, что произошедший в городе взрыв был терактом
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что произошедший в городе взрыв был терактом. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T05:31:00+03:00
2026-02-22T05:31:00+03:00
2026-02-22T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
андрей садовой
страна.ua
львов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076059355_0:204:960:924_1920x0_80_0_0_16d2e261a2daaa8db9961b01675e47aa.jpg
Мэр Львова заявил, что произошедший в городе взрыв был терактом
