Мэр Львова заявил, что произошедший в городе взрыв был терактом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 22.02.2026 (обновлено: 09:36 22.02.2026)
Мэр Львова заявил, что произошедший в городе взрыв был терактом
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва во Львове, Украина
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва во Львове, Украина
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что произошедший в городе взрыв был терактом.
Ранее в воскресенье телеканал "Общественное" сообщал, что во Львове прогремели взрывы. Позднее издание "Страна.ua" сообщило о том, что в результате взрывов есть погибшие и раненые правоохранители.
"Это был теракт", - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в результате взрыва пострадали 14 человек. Как написал мэр, их уже доставили в больницу.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Андрей Садовой, Страна.ua
 
 
