МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Небо на украинском фронте настолько насыщено дронами, что боевики ВСУ не могут различить их и сбивают собственные, пишет Business Insider.
"Украинские солдаты перерезают и обрывают любые оптоволоконные кабели от беспилотников, какие им попадаются, независимо от того, какой стороне они принадлежат. В ход идут ножницы, тактические ножи и даже голые руки. Военнослужащие признаются, что в условиях боя это уже не имеет значения: если есть хоть малейшее сомнение, БПЛА моментально объявляется вражеским", — говорится в публикации.
Как отмечается, аналогичные нововведения наблюдаются и на других участках фронта. Подразделения ВСУ все чаще сталкиваются с ситуациями, когда дронов на одном участке становится настолько много, что невозможно определить их принадлежность. В таких случаях командование нередко отдает приказ сбивать все без разбора, заключили в статье.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
