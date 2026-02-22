Рейтинг@Mail.ru
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 22.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 22.02.2026
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
Небо на украинском фронте настолько насыщено дронами, что боевики ВСУ не могут различить их и сбивают собственные, пишет Business Insider. РИА Новости, 22.02.2026
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе

Business Insider: ВСУ в панике сбивают собственные дроны

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Небо на украинском фронте настолько насыщено дронами, что боевики ВСУ не могут различить их и сбивают собственные, пишет Business Insider.
«
"Украинские солдаты перерезают и обрывают любые оптоволоконные кабели от беспилотников, какие им попадаются, независимо от того, какой стороне они принадлежат. В ход идут ножницы, тактические ножи и даже голые руки. Военнослужащие признаются, что в условиях боя это уже не имеет значения: если есть хоть малейшее сомнение, БПЛА моментально объявляется вражеским", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Массовые убийства". Во Франции раскрыли, какой удар получил Зеленский
Вчера, 20:30
Как отмечается, аналогичные нововведения наблюдаются и на других участках фронта. Подразделения ВСУ все чаще сталкиваются с ситуациями, когда дронов на одном участке становится настолько много, что невозможно определить их принадлежность. В таких случаях командование нередко отдает приказ сбивать все без разбора, заключили в статье.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Крайний дефицит". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
Вчера, 17:12
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковВасилий НебензяВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООН
 
 
