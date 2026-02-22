«

"Украинские солдаты перерезают и обрывают любые оптоволоконные кабели от беспилотников, какие им попадаются, независимо от того, какой стороне они принадлежат. В ход идут ножницы, тактические ножи и даже голые руки. Военнослужащие признаются, что в условиях боя это уже не имеет значения: если есть хоть малейшее сомнение, БПЛА моментально объявляется вражеским", — говорится в публикации.