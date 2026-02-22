Запорожская область осталась без света из-за атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак противника, социальные объекты подключены к резервным источникам, сообщил в канале в Мах губернатор Евгений Балицкий.
«
"В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания", — написал он.
Работы по восстановлению электроснабжения начаты, добавил губернатор.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром региона временно стал город Мелитополь.
