Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область осталась без света из-за атак ВСУ - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 22.02.2026 (обновлено: 07:26 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/vsu-2076045450.html
Запорожская область осталась без света из-за атак ВСУ
Запорожская область осталась без света из-за атак ВСУ - РИА Новости, 22.02.2026
Запорожская область осталась без света из-за атак ВСУ
Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак противника, социальные объекты подключены к резервным источникам, сообщил в канале в Мах губернатор РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T07:19:00+03:00
2026-02-22T07:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20260221/bespilotnik-2075975116.html
https://ria.ru/20260216/doroga-2074738058.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
Запорожская область осталась без света из-за атак ВСУ

Балицкий сообщил, что Запорожская область осталась без света из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак противника, социальные объекты подключены к резервным источникам, сообщил в канале в Мах губернатор Евгений Балицкий.
«
"В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания", — написал он.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
Вчера, 14:51
Работы по восстановлению электроснабжения начаты, добавил губернатор.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Украинские войска сбросили две бомбы в Запорожской области на ведущую в Крым дорогу - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
ВСУ сбросили две бомбы на дорогу в Крым, сообщил Балицкий
16 февраля, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала