Группа боевиков ВСУ уничтожена в Сумской области
Группа боевиков ВСУ уничтожена в Сумской области - РИА Новости, 22.02.2026
Группа боевиков ВСУ уничтожена в Сумской области
Подразделения группировки "Север" уничтожили группу украинских боевиков 253-го полка "Арей" в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2026
