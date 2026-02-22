МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные перекрыли снабжение бригады ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"В лесопосадках возле населенного пункта Садки, на позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, на протяжении недели отсутствует провизия, зарядные устройства и аккумуляторы для радиостанций исчерпали свой ресурс", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что группировка "Север" перерезала воздушную логистику украинских войск в этом районе. Доставка с помощью наземных робототехнических комплексов также оказалась невозможна.
Кроме того, российские бойцы уничтожили группу боевиков 253-го полка "Арей" в Краснопольском районе.
За минувшие сутки ВСУ потеряли в Сумской области до 215 военных, одну ББМ, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
