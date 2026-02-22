МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные перекрыли снабжение бригады ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В лесопосадках возле населенного пункта Садки, на позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ , на протяжении недели отсутствует провизия, зарядные устройства и аккумуляторы для радиостанций исчерпали свой ресурс", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что группировка "Север" перерезала воздушную логистику украинских войск в этом районе. Доставка с помощью наземных робототехнических комплексов также оказалась невозможна.