Беженка рассказала об угрозах ВСУ убить мирных жителей в Гуляйполе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 22.02.2026
Беженка рассказала об угрозах ВСУ убить мирных жителей в Гуляйполе
Беженка рассказала об угрозах ВСУ убить мирных жителей в Гуляйполе
Беженка рассказала об угрозах ВСУ убить мирных жителей в Гуляйполе
Боевики ВСУ угрожали мирным жителям убить их и сжечь их дома при отступлении из Гуляйполя в Запорожской области, рассказала РИА Новости беженка из этого... РИА Новости, 22.02.2026
Беженка рассказала об угрозах ВСУ убить мирных жителей в Гуляйполе

РИА Новости: ВСУ грозили при отступлении из Гуляйполя убить жителей и сжечь дома

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ угрожали мирным жителям убить их и сжечь их дома при отступлении из Гуляйполя в Запорожской области, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта.
Минобороны РФ 27 декабря сообщало, что силы группировки "Восток" освободили запорожское Гуляйполе.
По словам беженки, военнослужащие ВСУ в бытность Гуляйполя под их контролем заняли дом одной из местной жительницы, которая оставила его, уехав на лечение. Военные ВСУ на попытки соседки объяснить им, что у дома есть хозяйка, направили на нее оружие и потребовали покинуть город.
"Сказали: уезжайте, когда будем отходить, - здесь не будет ничего, всё спалим..." - заявила она, добавив, что боевики ВСУ также грозили и убить жителей при отступлении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Танки ВСУ вели огонь, прикрываясь жилыми домами в Гуляйполе
Специальная военная операция на Украине
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
