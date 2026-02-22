https://ria.ru/20260222/vsu-2076037826.html
Беженка рассказала об угрозах ВСУ убить мирных жителей в Гуляйполе
Беженка рассказала об угрозах ВСУ убить мирных жителей в Гуляйполе - РИА Новости, 22.02.2026
Беженка рассказала об угрозах ВСУ убить мирных жителей в Гуляйполе
Боевики ВСУ угрожали мирным жителям убить их и сжечь их дома при отступлении из Гуляйполя в Запорожской области, рассказала РИА Новости беженка из этого... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T03:30:00+03:00
2026-02-22T03:30:00+03:00
2026-02-22T03:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20260221/vsu-2075922100.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка рассказала об угрозах ВСУ убить мирных жителей в Гуляйполе
РИА Новости: ВСУ грозили при отступлении из Гуляйполя убить жителей и сжечь дома