Врач рассказал, что нельзя делать сразу после еды

МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. После приема пищи не стоит ложиться хотя бы полчаса, так как в горизонтальном положении кислота из желудка попадает в пищевод и может вызвать повреждения этих органов, рассказал РИА Новости врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов.

“После приема пищи минут 30-40, оптимально даже 60 минут не наклоняться, не ложиться, потому что, когда человек ложится после приема пищи, вся кислота, которая выделяется в желудке, вместе с определенной частью пищи забрасывается из желудка обратно вверх, в пищевод, и тем самым вызывает повреждения пищевода, желудка, вызывает воспаления, горечь во рту, привкус кислоты, тошноту”, - отметил врач.