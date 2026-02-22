https://ria.ru/20260222/vrach-2076081422.html
Врач рассказал, что нельзя делать сразу после еды
Врач рассказал, что нельзя делать сразу после еды - РИА Новости, 22.02.2026
Врач рассказал, что нельзя делать сразу после еды
После приема пищи не стоит ложиться хотя бы полчаса, так как в горизонтальном положении кислота из желудка попадает в пищевод и может вызвать повреждения этих... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:07:00+03:00
2026-02-22T14:07:00+03:00
2026-02-22T14:07:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921272649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffe61f34997d018b46f7342dcc57a976.jpg
https://ria.ru/20260222/golovokruzhenie-2076058313.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921272649_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_1235e1d3fecfeb881a68349dc23e208a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказал, что нельзя делать сразу после еды
Ибрагимов: после еды нельзя ложиться хотя бы полчаса
МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. После приема пищи не стоит ложиться хотя бы полчаса, так как в горизонтальном положении кислота из желудка попадает в пищевод и может вызвать повреждения этих органов, рассказал РИА Новости врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов.
“После приема пищи минут 30-40, оптимально даже 60 минут не наклоняться, не ложиться, потому что, когда человек ложится после приема пищи, вся кислота, которая выделяется в желудке, вместе с определенной частью пищи забрасывается из желудка обратно вверх, в пищевод, и тем самым вызывает повреждения пищевода, желудка, вызывает воспаления, горечь во рту, привкус кислоты, тошноту”, - отметил врач.
Ибрагимов также рассказал, что нельзя есть хотя бы за полтора часа до еды и рекомендуется спать с подушкой, чтобы голова была приподнята – это эффективный способ предотвратить заброс кислоты из желудка в пищевод.