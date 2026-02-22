Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, что нельзя делать сразу после еды
14:07 22.02.2026
Врач рассказал, что нельзя делать сразу после еды
После приема пищи не стоит ложиться хотя бы полчаса, так как в горизонтальном положении кислота из желудка попадает в пищевод и может вызвать повреждения этих... РИА Новости, 22.02.2026
2026
Ибрагимов: после еды нельзя ложиться хотя бы полчаса

МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. После приема пищи не стоит ложиться хотя бы полчаса, так как в горизонтальном положении кислота из желудка попадает в пищевод и может вызвать повреждения этих органов, рассказал РИА Новости врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов.
“После приема пищи минут 30-40, оптимально даже 60 минут не наклоняться, не ложиться, потому что, когда человек ложится после приема пищи, вся кислота, которая выделяется в желудке, вместе с определенной частью пищи забрасывается из желудка обратно вверх, в пищевод, и тем самым вызывает повреждения пищевода, желудка, вызывает воспаления, горечь во рту, привкус кислоты, тошноту”, - отметил врач.
Ибрагимов также рассказал, что нельзя есть хотя бы за полтора часа до еды и рекомендуется спать с подушкой, чтобы голова была приподнята – это эффективный способ предотвратить заброс кислоты из желудка в пищевод.
