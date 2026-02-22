https://ria.ru/20260222/vnukovo-2076107418.html
Во Внуково ввели временные ограничения на полеты
Во Внуково ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 22.02.2026
Во Внуково ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту "Внуково" в Москве, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T18:11:00+03:00
2026-02-22T18:11:00+03:00
2026-02-22T18:14:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593411153_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9fbbb204a901fdd23041f6fe99fe5f94.jpg
https://ria.ru/20260222/bespilotnik-2076107510.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593411153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddfd39578d93e58a1de68c390081f552.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Внуково (аэропорт)
Во Внуково ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения