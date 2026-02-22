Эксперт сравнила выгоду банковского вклада и игры на бирже

«

"В сравнении с классическими банковскими депозитами инвестиционный счет с ОФЗ, которые владелец держит до погашения, дает большую доходность. Рассматривать этот вариант можно при горизонтах инвестирования от трех лет и выше. Такие инвестиции перекроют инфляцию, а также дадут возможность зарабатывать", — советует Мария Иваткина.