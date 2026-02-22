Эксперт сравнила выгоду банковского вклада и игры на бирже

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Что выгоднее – банковский вклад или инвестиции в фондовый рынок и на каком временном горизонте это проявляется, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
Она напомнила, что банковский вклад – инструмент с предсказуемой доходностью на определенный срок. Инвестиции в фондовый рынок – инструмент будущего. При этом он тоже может быть предсказуемым, если приобрести облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированной доходностью.
«
"В сравнении с классическими банковскими депозитами инвестиционный счет с ОФЗ, которые владелец держит до погашения, дает большую доходность. Рассматривать этот вариант можно при горизонтах инвестирования от трех лет и выше. Такие инвестиции перекроют инфляцию, а также дадут возможность зарабатывать", — советует Мария Иваткина.
При этом для размещения средств на один-два года лучше выбрать классический банковский депозит. В обоих случаях следует заплатить налоги, но по ним есть определенные льготы.
