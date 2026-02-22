Рейтинг@Mail.ru
"Это прорыв". В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии
21:34 22.02.2026
"Это прорыв". В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии
"Это прорыв". В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии - РИА Новости, 22.02.2026
"Это прорыв". В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии
Вертолет Ми-28 играет ключевую роль в противодействии украинской бронетехнике в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T21:34:00+03:00
2026-02-22T21:34:00+03:00
украина
"Это прорыв". В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии

MWM: вертолет Ми-28 играет ключевую роль в конфликте на Украине

Ударный вертолет Ми-28Н
Ударный вертолет Ми-28Н. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вертолет Ми-28 играет ключевую роль в противодействии украинской бронетехнике в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine.
"Конструкция Ми-28 ознаменовала собой прорыв в обеспечении высокой степени защиты экипажа: его титановая кабина оборудована бронированным стеклом и бронеэлементами из керамики, способными выдерживать попадания снарядов калибром до 20 миллиметров. Несмотря на свою тяжелую броню, вертолеты обладают исключительной маневренностью", — говорится в публикации.
В статье также отмечается, что уникальные летательные характеристики Ми-28 позволяют ему выполнять фигуры высшего пилотажа и дезориентировать системы ПВО.
В Минобороны России отмечали, что на вооружении армейской авиации стоят современные высокомобильные авиационные комплексы, выступающие как средство авиационной поддержки общевойсковых формирований, а также решающие задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера. В том числе авиационные подразделения получают современные вертолеты Ка-52М, Ми-28НИ, самые большие серийные транспортные вертолеты в мире Ми-26Т2В и различные модификации Ми-8.
