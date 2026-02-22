Рейтинг@Mail.ru
"Мы не сдадимся": в Венгрии жестко ответили на ультиматум Киева
07:25 22.02.2026
"Мы не сдадимся": в Венгрии жестко ответили на ультиматум Киева
"Мы не сдадимся": в Венгрии жестко ответили на ультиматум Киева
в мире
украина
венгрия
киев
петер сийярто
евросоюз
мирный план сша по украине
украина
венгрия
киев
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
"Мы не сдадимся": в Венгрии жестко ответили на ультиматум Киева

Министр Роган: Венгрия не поддастся шантажу Киева и примет контрмеры

© AP Photo / Rudolf KarancsiШествие "Марш мира" в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
© AP Photo / Rudolf Karancsi
Шествие "Марш мира" в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Венгрия не поддастся на угрозы Киева по вопросам членства Украины в ЕС и эксплуатации нефтепровода "Дружба", заявил глава кабинета премьер-министра Венгрии Антал Роган в эфире телеканала Hír TV.
"Мы даже не говорили о других последствиях членства Украины, например, о том, что нам, венграм, и Европе придется финансировать Украину в течение следующих 10-15 лет. Поэтому мы ни при каких обстоятельствах не поддадимся этому шантажу, и, если потребуется, примем контрмеры", — сказал он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Причиняет им боль": Туск и Орбан публично разругались из-за Украины
02:50
По его словам, Украина ничего не получит от Венгрии, потому что находится в состоянии войны, не может быть членом ЕС и не имеет никакого влияния.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита российской нефти. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
В январе венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Союзник Украины сообщил Киеву плохие новости
05:42
 
