"Мы не сдадимся": в Венгрии жестко ответили на ультиматум Киева

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Венгрия не поддастся на угрозы Киева по вопросам членства Украины в ЕС и эксплуатации нефтепровода "Дружба", заявил глава кабинета премьер-министра Венгрии Антал Роган в эфире телеканала Hír TV.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита российской нефти. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
В январе венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.