Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны
04:26 22.02.2026
Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны
общество
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны

РИА Новости: горячие ванны опасно принимать при повышенной температуре

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Принимать горячую ванну при повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях может быть опасно из-за риска головокружения или перегрева организма, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы минздрава Подмосковья, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
"При повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях слишком горячая вода может быть опасной, вызывая перегрев или головокружение", - сказала Сысоева.
По словам врача, во время болезни оптимально принимать ванну с умеренно теплой водой и ограничивать время процедуры до 10–15 минут. Тогда теплая ванна поможет облегчить симптомы простуды: улучшить кровообращение, расслабить мышцы и снизить дискомфорт.
