Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Принимать горячую ванну при повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях может быть опасно из-за риска головокружения или перегрева организма, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы минздрава Подмосковья, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

"При повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях слишком горячая вода может быть опасной, вызывая перегрев или головокружение", - сказала Сысоева.