https://ria.ru/20260222/vanny-2076038950.html
Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны
Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны - РИА Новости, 22.02.2026
Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны
Принимать горячую ванну при повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях может быть опасно из-за риска головокружения или перегрева организма,... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T04:26:00+03:00
2026-02-22T04:26:00+03:00
2026-02-22T04:26:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986820564_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ebac5fbcb809fbf0516d0dcc9ae184ee.jpg
https://ria.ru/20260221/produkty-2075915490.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986820564_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_db3379d12af4d07f901f026bec73f1d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны
РИА Новости: горячие ванны опасно принимать при повышенной температуре
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Принимать горячую ванну при повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях может быть опасно из-за риска головокружения или перегрева организма, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы минздрава Подмосковья, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
"При повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях слишком горячая вода может быть опасной, вызывая перегрев или головокружение", - сказала Сысоева.
По словам врача, во время болезни оптимально принимать ванну с умеренно теплой водой и ограничивать время процедуры до 10–15 минут. Тогда теплая ванна поможет облегчить симптомы простуды: улучшить кровообращение, расслабить мышцы и снизить дискомфорт.