ВС России в феврале уничтожили более 70 БПЛА ВСУ на Харьковском направлении

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 фев - РИА Новости. Операторы БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили свыше 70 дронов ВСУ в феврале на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в группировке.

"Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала месяца уничтожили более 70 БПЛА ВСУ на харьковском направлении", - рассказали в группировке.

Собеседник агентства отметил, что среди уничтоженных целей — малые квадрокоптеры, гексакоптеры типа "Баба-яга", или R-18, а также разведывательные и ударные БПЛА. В группировке пояснили, что, кроме уничтожения воздушных целей, расчёты БПЛА активно наносят удары по точкам запуска, пунктам управления, антеннам и усилителям сигнала.