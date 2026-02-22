https://ria.ru/20260222/uspekhi-2076045175.html
ВС России в феврале уничтожили более 70 БПЛА ВСУ на Харьковском направлении
22.02.2026
ВС России в феврале уничтожили более 70 БПЛА ВСУ на Харьковском направлении
Операторы БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили свыше 70 дронов ВСУ в феврале на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2026
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 фев - РИА Новости. Операторы БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили свыше 70 дронов ВСУ в феврале на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в группировке.
"Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала месяца уничтожили более 70 БПЛА ВСУ
на харьковском направлении", - рассказали в группировке.
Собеседник агентства отметил, что среди уничтоженных целей — малые квадрокоптеры, гексакоптеры типа "Баба-яга", или R-18, а также разведывательные и ударные БПЛА. В группировке пояснили, что, кроме уничтожения воздушных целей, расчёты БПЛА активно наносят удары по точкам запуска, пунктам управления, антеннам и усилителям сигнала.
"Главная задача — не только предотвратить угрозу, но и связать противнику руки, чтобы он не смог больше работать", — рассказал РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".