Появились подробности попытки проникновения на территорию имения Трампа
17:42 22.02.2026 (обновлено: 17:56 22.02.2026)
Появились подробности попытки проникновения на территорию имения Трампа
Появились подробности попытки проникновения на территорию имения Трампа
Проникшего на территорию имения американского президента Дональда Трампа во Флориде вооруженного мужчину ликвидировали, когда он направил дробовик на... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:42:00+03:00
2026-02-22T17:56:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
Новости
ru-RU
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Появились подробности попытки проникновения на территорию имения Трампа

Проникшего в имение Трампа застрелили, когда он направил дробовик на офицеров

© AP Photo / Carolyn KasterРезиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Проникшего на территорию имения американского президента Дональда Трампа во Флориде вооруженного мужчину ликвидировали, когда он направил дробовик на правоохранителей, заявил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.
По словам Брэдшоу, белого мужчину обнаружили на территории имения в 01.30 по местному времени (09.30 мск). К нему направили двух агентов секретной службы и заместителя шерифа, которые обнаружили у проникшего канистру и дробовик, сказал Брэдшоу.
«
"Он (проникший на территорию - ред.) опустил канистру, но направил дробовик на офицеров. Агенты и заместитель шерифа открыли огонь, чтобы ликвидировать угрозу", - сказал Брэдшоу журналистам.
Сам Трамп выходные проводит в Вашингтоне.
В мире, США, Дональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
