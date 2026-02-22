https://ria.ru/20260222/usa-2076104477.html
Появились подробности попытки проникновения на территорию имения Трампа
Появились подробности попытки проникновения на территорию имения Трампа - РИА Новости, 22.02.2026
Появились подробности попытки проникновения на территорию имения Трампа
Проникшего на территорию имения американского президента Дональда Трампа во Флориде вооруженного мужчину ликвидировали, когда он направил дробовик на...
Проникшего в имение Трампа застрелили, когда он направил дробовик на офицеров
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Проникшего на территорию имения американского президента Дональда Трампа во Флориде вооруженного мужчину ликвидировали, когда он направил дробовик на правоохранителей, заявил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.
По словам Брэдшоу, белого мужчину обнаружили на территории имения в 01.30 по местному времени (09.30 мск). К нему направили двух агентов секретной службы и заместителя шерифа, которые обнаружили у проникшего канистру и дробовик, сказал Брэдшоу.
"Он (проникший на территорию - ред.) опустил канистру, но направил дробовик на офицеров. Агенты и заместитель шерифа открыли огонь, чтобы ликвидировать угрозу", - сказал Брэдшоу журналистам.
Сам Трамп
выходные проводит в Вашингтоне
