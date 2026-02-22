Появились подробности попытки проникновения на территорию имения Трампа

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Проникшего на территорию имения американского президента Дональда Трампа во Флориде вооруженного мужчину ликвидировали, когда он направил дробовик на правоохранителей, заявил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

По словам Брэдшоу, белого мужчину обнаружили на территории имения в 01.30 по местному времени (09.30 мск). К нему направили двух агентов секретной службы и заместителя шерифа, которые обнаружили у проникшего канистру и дробовик, сказал Брэдшоу.