Рейтинг@Mail.ru
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Трампа - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 22.02.2026 (обновлено: 20:25 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/usa-2076098904.html
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Трампа
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Трампа - РИА Новости, 22.02.2026
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Трампа
Сотрудники Секретной службы США пресекли попытку проникновения в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил пресс-секретарь ведомства Энтони... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:05:00+03:00
2026-02-22T20:25:00+03:00
сша
в мире
флорида
дональд трамп
секретная служба сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076127296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_379e3571c80ae349408af3a9bb960dbf.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069474355.html
https://ria.ru/20260109/ssha-2066996331.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076127296_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5404501ce87bd49a2907320a50f16db6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, флорида, дональд трамп, секретная служба сша
США, В мире, Флорида, Дональд Трамп, Секретная служба США
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Трампа

Секретная служба застрелила пытавшегося проникнуть в резиденцию Трампа мужчину

© REUTERS / Marco BelloБашня Секретной службы на территории резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. 22 февраля 2026
Башня Секретной службы на территории резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. 22 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Marco Bello
Башня Секретной службы на территории резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. 22 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники Секретной службы США пресекли попытку проникновения в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил пресс-секретарь ведомства Энтони Гульельми.
«

"Вооруженный мужчина был застрелен агентами Секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго", — написал он в соцсети X.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп заявил, что не переживает за свою безопасность
22 января, 06:38
Злоумышленника в возрасте примерно 20 лет обнаружили у северных ворот поместья. При себе у него были пистолет и канистра.
До этого на Трампа покушались уже дважды. В первый раз это произошло во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Тогда его ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Агенты Секретной службы ликвидировали подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах.
Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут был одержим конфликтом на Украине и не раз пытался пытался вступить в ряды ВСУ. В начале текущего месяца его приговорили к пожизненному заключению.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа
9 января, 13:44
 
СШАВ миреФлоридаДональд ТрампСекретная служба США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала