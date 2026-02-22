https://ria.ru/20260222/usa-2076098904.html
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Трампа
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Трампа
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Трампа
Сотрудники Секретной службы США пресекли попытку проникновения в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил пресс-секретарь ведомства Энтони...
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Трампа
Секретная служба застрелила пытавшегося проникнуть в резиденцию Трампа мужчину