Запад почти полностью контролирует земли и недра Украины, заявил Азаров - РИА Новости, 22.02.2026
08:19 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/urkaina-2076048890.html
Запад почти полностью контролирует земли и недра Украины, заявил Азаров
Запад почти полностью контролирует земли и недра Украины, заявил Азаров - РИА Новости, 22.02.2026
Запад почти полностью контролирует земли и недра Украины, заявил Азаров
Иностранные корпорации и страны Запада к настоящему моменту почти полностью взяли под свой контроль земли и недра Украины, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T08:19:00+03:00
2026-02-22T08:19:00+03:00
в мире
украина
сша
великобритания
николай азаров (политик)
владимир зеленский
украина
сша
великобритания
в мире, украина, сша, великобритания, николай азаров (политик), владимир зеленский
В мире, Украина, США, Великобритания, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский
Запад почти полностью контролирует земли и недра Украины, заявил Азаров

Азаров: Запад и мировые корпорации контролируют богатства Украины почти на 100%

Николай Азаров . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Иностранные корпорации и страны Запада к настоящему моменту почти полностью взяли под свой контроль земли и недра Украины, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Доля практически 100%. Вся земля под разными видами находится в собственности крупнейших аграрных корпораций вроде Monsanto", - сказал Азаров.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Союзник Украины сообщил Киеву плохие новости
05:42
Он указал, что Владимир Зеленский бесплатно отдал недра Великобритании и США в рамках соответствующих соглашений. На современной Украине населению не принадлежит ничего, подчеркнул Азаров.
"За что народ погибает, я понять не могу. За Зеленского, чтобы он карманы себе набивал?" - задался вопросом экс-премьер.
США и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Экономика Украины исчезла за 12 лет после "майдана", заявил Азаров
05:17
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияНиколай Азаров (политик)Владимир Зеленский
 
 
