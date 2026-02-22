https://ria.ru/20260222/urkaina-2076048890.html
Запад почти полностью контролирует земли и недра Украины, заявил Азаров
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Иностранные корпорации и страны Запада к настоящему моменту почти полностью взяли под свой контроль земли и недра Украины, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Доля практически 100%. Вся земля под разными видами находится в собственности крупнейших аграрных корпораций вроде Monsanto", - сказал Азаров
Он указал, что Владимир Зеленский
бесплатно отдал недра Великобритании
и США
в рамках соответствующих соглашений. На современной Украине
населению не принадлежит ничего, подчеркнул Азаров.
"За что народ погибает, я понять не могу. За Зеленского, чтобы он карманы себе набивал?" - задался вопросом экс-премьер.
США и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.