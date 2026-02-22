На Украине снова заговорили об ограничении работы Telegram

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила о необходимости рассмотреть ограничение работы мессенджера Telegram на Украине.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что в ночь на воскресенье во Львове прогремели взрывы. В полиции сообщили, что пострадали 24 человека, погибла сотрудница патрульной службы. Позже офис генпрокурора заявил о задержании гражданки Украины по подозрению в организации взрывов и предъявлении ей обвинений в теракте.
"Теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах… Это еще одно напоминание нам подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве", - написала Верещук в своем Telegram-канале, отметив, что через подобные мессенджеры якобы вербуют для совершения преступлений.
Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий 21 марта 2024 года сообщил, что подал в парламент на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.