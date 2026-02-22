Рейтинг@Mail.ru
На Украине снова заговорили об ограничении работы Telegram - РИА Новости, 22.02.2026
23:02 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076140314.html
На Украине снова заговорили об ограничении работы Telegram
Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила о необходимости рассмотреть ограничение работы мессенджера Telegram на Украине. РИА Новости, 22.02.2026
в мире
украина
львов
владимир зеленский
ирина верещук
николай княжицкий
telegram
верховная рада украины
украина
львов
в мире, украина, львов, владимир зеленский, ирина верещук, николай княжицкий, telegram, верховная рада украины
В мире, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Ирина Верещук, Николай Княжицкий, Telegram, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила о необходимости рассмотреть ограничение работы мессенджера Telegram на Украине.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что в ночь на воскресенье во Львове прогремели взрывы. В полиции сообщили, что пострадали 24 человека, погибла сотрудница патрульной службы. Позже офис генпрокурора заявил о задержании гражданки Украины по подозрению в организации взрывов и предъявлении ей обвинений в теракте.
"Теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах… Это еще одно напоминание нам подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве", - написала Верещук в своем Telegram-канале, отметив, что через подобные мессенджеры якобы вербуют для совершения преступлений.
Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий 21 марта 2024 года сообщил, что подал в парламент на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
В миреУкраинаЛьвовВладимир ЗеленскийИрина ВерещукНиколай КняжицкийTelegramВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
