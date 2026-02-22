https://ria.ru/20260222/ukraina-2076131771.html
В Харькове офицера ВСУ убили сотрудники ТЦК
В Харькове офицера ВСУ убили сотрудники ТЦК - РИА Новости, 22.02.2026
В Харькове офицера ВСУ убили сотрудники ТЦК
Сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Харькове убит командир роты 159-й отдельной механизированной... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T21:21:00+03:00
2026-02-22T21:21:00+03:00
2026-02-22T21:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_0:44:651:410_1920x0_80_0_0_29aa6998c9f131cda28a61ee3460e651.jpg
https://ria.ru/20260221/ukraina-2076002782.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_8:0:555:410_1920x0_80_0_0_d1ecbfb0a919e2786c129de9be665e04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харькове офицера ВСУ убили сотрудники ТЦК
РИА Новости: офицера ВСУ убили сотрудники ТЦК в Харькове