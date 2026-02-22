https://ria.ru/20260222/ukraina-2076121803.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.02.2026
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:43:00+03:00
2026-02-22T19:43:00+03:00
2026-02-22T19:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
кировоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076086275.html
украина
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявлена воздушная тревога