Рейтинг@Mail.ru
"Ряженый чудик". Британцы обрушились на главу Минобороны из-за Украины - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 22.02.2026 (обновлено: 23:34 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076118498.html
"Ряженый чудик". Британцы обрушились на главу Минобороны из-за Украины
"Ряженый чудик". Британцы обрушились на главу Минобороны из-за Украины - РИА Новости, 22.02.2026
"Ряженый чудик". Британцы обрушились на главу Минобороны из-за Украины
Читатели газеты Daily Mail негативно отреагировали на обещание министра обороны Британии Хили разместить военных на Украине до декабря. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:30:00+03:00
2026-02-22T23:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
россия
кир стармер
сергей рябков
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020274223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdd74b2e148528951562704844385ea1.jpg
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076110716.html
https://ria.ru/20260222/kallas-2076096362.html
https://ria.ru/20260222/zelenskiy-2076090925.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020274223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d81e3feff23b9e9fd37107c40e3228f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, россия, кир стармер, сергей рябков, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Россия, Кир Стармер, Сергей Рябков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО

"Ряженый чудик". Британцы обрушились на главу Минобороны из-за Украины

© AP Photo / Thomas KrychГлава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail негативно отреагировали на обещание министра обороны Британии Хили разместить военных на Украине до декабря.
«
"Конфликт на Украине не наше чертово дело! Очень подозрительно, почему мы столько лет пытаемся их поддерживать. Вы же сами проводили опросы среди читателей — абсолютное большинство британцев против отправки туда войск. Почему наши парни должны рисковать своими жизнями ради Украины?" — задался вопросом один из комментаторов.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Серьезный раскол". На Западе раскрыли детали переговоров в Женеве
Вчера, 18:31
«
"Границы Великобритании вы охранять не собираетесь, но безопасность Украины превыше всего. Я все правильно понял или что-то не сходится?" — сыронизировал другой.
«
"Пост министра занимает мошенник, который ни дня не служил в армии! Министром обороны должен быть человек с опытом реальной службы, а не ряженый в военную форму чудик, который только и умеет, что красоваться перед фотографами", — заключили читатели.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Невероятно глупа". На Западе набросились на Каллас из-за России
Вчера, 16:34
Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что лидеры стран коалиции приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Как отмечал замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Вчера, 15:36
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияРоссияКир СтармерСергей РябковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала