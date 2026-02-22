МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail негативно отреагировали на обещание министра обороны Британии Хили разместить военных на Украине до декабря.
"Конфликт на Украине не наше чертово дело! Очень подозрительно, почему мы столько лет пытаемся их поддерживать. Вы же сами проводили опросы среди читателей — абсолютное большинство британцев против отправки туда войск. Почему наши парни должны рисковать своими жизнями ради Украины?" — задался вопросом один из комментаторов.
"Границы Великобритании вы охранять не собираетесь, но безопасность Украины превыше всего. Я все правильно понял или что-то не сходится?" — сыронизировал другой.
"Пост министра занимает мошенник, который ни дня не служил в армии! Министром обороны должен быть человек с опытом реальной службы, а не ряженый в военную форму чудик, который только и умеет, что красоваться перед фотографами", — заключили читатели.
Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что лидеры стран коалиции приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Как отмечал замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
