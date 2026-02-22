Рейтинг@Mail.ru
"Практически рухнула". В США признали тяжелую правду о ситуации на Украине - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076114999.html
"Практически рухнула". В США признали тяжелую правду о ситуации на Украине
"Практически рухнула". В США признали тяжелую правду о ситуации на Украине - РИА Новости, 22.02.2026
"Практически рухнула". В США признали тяжелую правду о ситуации на Украине
Украина столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом, передает американский телеканал CNN. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:04:00+03:00
2026-02-22T19:04:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
владимир зеленский
элла либанова
николай азаров (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924407083_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_bb489df988a2751fdd36a3e7614a0c1b.jpg
https://ria.ru/20260222/mema-2076111441.html
https://ria.ru/20260222/medvedev-2076103464.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924407083_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_711d74f681f1345435cf6ee55e96f2c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, элла либанова, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Элла Либанова, Николай Азаров (политик)
"Практически рухнула". В США признали тяжелую правду о ситуации на Украине

CNN: Украина столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом

© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом, передает американский телеканал CNN.
"Уровень рождаемости на Украине резко падает <…>. На этом фоне страна также столкнулась с шокирующими потерями на фронте, кроме этого, миллионы человек уехали за границу, что привело к одному из самых глубоких демографических кризисов в мире", говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Это красная линия". Слова Зеленского о России вызвали панику на Западе
Вчера, 18:35
Телеканал также привел слова директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, которая назвала сложившуюся ситуацию катастрофой и отметила, что Украина сталкивалась с демографическими проблемами еще до конфликта с Россией.
"И, хотя рождаемость в стране снижалась на протяжении многих лет — это распространенная тенденция по всей Европе — сейчас она практически рухнула", — заключили в публикации.
Ранее издание "Украинские национальные новости" сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. Глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник сказал, что население страны ежегодно сокращается на 250-300 тысяч человек.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Издевается над ней". Слова Медведева о Каллас вызвали изумление на Западе
Вчера, 17:34
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийЭлла ЛибановаНиколай Азаров (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала