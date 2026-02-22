"Практически рухнула". В США признали тяжелую правду о ситуации на Украине

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом, передает американский телеканал CNN.
"Уровень рождаемости на Украине резко падает <…>. На этом фоне страна также столкнулась с шокирующими потерями на фронте, кроме этого, миллионы человек уехали за границу, что привело к одному из самых глубоких демографических кризисов в мире", — говорится в материале.
Телеканал также привел слова директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, которая назвала сложившуюся ситуацию катастрофой и отметила, что Украина сталкивалась с демографическими проблемами еще до конфликта с Россией.
"И, хотя рождаемость в стране снижалась на протяжении многих лет — это распространенная тенденция по всей Европе — сейчас она практически рухнула", — заключили в публикации.
Ранее издание "Украинские национальные новости" сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. Глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник сказал, что население страны ежегодно сокращается на 250-300 тысяч человек.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.