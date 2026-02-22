"Серьезный раскол". На Западе раскрыли детали переговоров в Женеве

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Трехсторонние переговоры в Женеве привели к расколу в украинской делегации, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Говоря о разногласиях и на фоне женевского раунда переговоров, стоит отметить серьезный раскол внутри украинской переговорной команды. Одна группа поддерживает мирные соглашения и выборы, в то время как другая выступает против их реализации и саботирует переговорный процесс", — говорится в публикации.
По данным источников издания, де-факто глава делегации Кирилл Буданов* (номинальным был Рустем Умеров) поддерживает скорейшее мирное соглашение с Россией при посредничестве США, полагая, что окно возможностей может скоро закрыться и поэтому затягивание конфликта опасно.
"Другое крыло переговорщиков, связанное с бывшим главой администрации президента Андреем Ермаком, по сообщениям, занимает более непримиримую позицию, не желая идти на компромисс. Зеленский, в свою очередь, как говорят, маневрирует между двумя крыльями", — резюмировали в статье.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.