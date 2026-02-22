МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска уступают в численности и оснащении российским "почти на всей, если не на всей" линии фронта, сообщила в воскресенье газета Times со ссылкой на западные источники в оборонных ведомствах.
"Украинские части количественно уступают в личном составе и оснащении во многих, если не во всех районах линии фронта", - пишет Times.
Украинский офицер заявил газете, что ВСУ не хватает операторов беспилотников, а также дополнительных пехотных сил для обеспечения их прикрытия.
Газета со ссылкой на другого украинского офицера пишет, что Россия "полностью использует" преимущества на "техническом, оперативном и стратегическом уровнях". Он также признал, что Россия "обладает абсолютным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.