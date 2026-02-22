Рейтинг@Mail.ru
ВСУ уступают ВС России в численности и оснащении на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 22.02.2026 (обновлено: 18:06 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076107088.html
ВСУ уступают ВС России в численности и оснащении на фронте, пишут СМИ
ВСУ уступают ВС России в численности и оснащении на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
ВСУ уступают ВС России в численности и оснащении на фронте, пишут СМИ
Украинские войска уступают в численности и оснащении российским "почти на всей, если не на всей" линии фронта, сообщила в воскресенье газета Times со ссылкой на РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T18:05:00+03:00
2026-02-22T18:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841737895_132:0:2837:1521_1920x0_80_0_0_67158d0fe9f5fbc77ed7915ae734d014.jpg
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076085187.html
https://ria.ru/20260222/aviatsiya-2076077323.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841737895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64d16712607c706f509a482282607491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ уступают ВС России в численности и оснащении на фронте, пишут СМИ

Times: ВСУ уступают ВС РФ в численности и оснащении на линии фронта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России возле автомобиля "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) с гуманитарной помощью на Запорожском направлении
Военнослужащие России возле автомобиля Общероссийского народного фронта (ОНФ) с гуманитарной помощью на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России возле автомобиля "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) с гуманитарной помощью на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска уступают в численности и оснащении российским "почти на всей, если не на всей" линии фронта, сообщила в воскресенье газета Times со ссылкой на западные источники в оборонных ведомствах.
"Украинские части количественно уступают в личном составе и оснащении во многих, если не во всех районах линии фронта", - пишет Times.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"По всему фронту". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 14:36
Украинский офицер заявил газете, что ВСУ не хватает операторов беспилотников, а также дополнительных пехотных сил для обеспечения их прикрытия.
Газета со ссылкой на другого украинского офицера пишет, что Россия "полностью использует" преимущества на "техническом, оперативном и стратегическом уровнях". Он также признал, что Россия "обладает абсолютным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации, пишут СМИ
Вчера, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала