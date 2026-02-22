"Крайний дефицит". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В условиях энергетического кризиса киевские власти направляют дефицитное электричество вовсе не на нужды своего народа, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Сейчас, в условиях крайнего дефицита электроэнергии, киевский режим принимает в большинстве случаев решения по регулированию дефицитной электроэнергии совсем не для обеспечения нужд своего народа, а для работы различных предприятий, реализующих планы по выпуску беспилотников", — написал он.
"Я не уверен, что у киевского режима перевесят интересы своего народа. Там другие цели", — резюмировал экс-премьер.
Энергетический кризис на Украине
В конце января в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблем в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.