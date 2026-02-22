Рейтинг@Mail.ru
"Крайний дефицит". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 22.02.2026 (обновлено: 20:48 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076100311.html
"Крайний дефицит". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
"Крайний дефицит". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением - РИА Новости, 22.02.2026
"Крайний дефицит". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
В условиях энергетического кризиса киевские власти направляют дефицитное электричество вовсе не на нужды своего народа, заявил экс-премьер Украины Николай... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:12:00+03:00
2026-02-22T20:48:00+03:00
украина
венгрия
киев
николай азаров (политик)
денис шмыгаль
виталий кличко
укрэнерго
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7399e53ec390b4a34114a02390f2a8d1.jpg
https://ria.ru/20260222/zelenskiy-2076090925.html
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073062259.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673015_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_3adf279a0bcde31df9d876c160a190e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, киев, николай азаров (политик), денис шмыгаль, виталий кличко, укрэнерго, в мире
Украина, Венгрия, Киев, Николай Азаров (политик), Денис Шмыгаль, Виталий Кличко, Укрэнерго, В мире
"Крайний дефицит". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением

Экс-премьер Украины Азаров заявил о крайнем дефиците электроэнергии в стране

© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве во время отключения света
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В условиях энергетического кризиса киевские власти направляют дефицитное электричество вовсе не на нужды своего народа, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
«
"Сейчас, в условиях крайнего дефицита электроэнергии, киевский режим принимает в большинстве случаев решения по регулированию дефицитной электроэнергии совсем не для обеспечения нужд своего народа, а для работы различных предприятий, реализующих планы по выпуску беспилотников", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Вчера, 15:36
По мнению Азарова, Киев вряд ли согласится восстановить работу нефтепровода "Дружба" даже после того, как Венгрия и Словакия выполнят свои угрозы по остановке экспорта электроэнергии на Украину.
«
"Я не уверен, что у киевского режима перевесят интересы своего народа. Там другие цели", — резюмировал экс-премьер.

Энергетический кризис на Украине

В конце января в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблем в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
8 февраля, 19:51
 
УкраинаВенгрияКиевНиколай Азаров (политик)Денис ШмыгальВиталий КличкоУкрэнергоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала