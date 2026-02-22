Рейтинг@Mail.ru
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм под Киевом - РИА Новости, 22.02.2026
16:17 22.02.2026
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм под Киевом
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм под Киевом - РИА Новости, 22.02.2026
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм под Киевом
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T16:17:00+03:00
2026-02-22T16:17:00+03:00
киев
россия
украина
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киев
россия
украина
киев, россия, украина, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Киев, Россия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм под Киевом

Под Киевом сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое под Киевом, сообщили в воскресенье в союзе православных журналистов.
"В селе Счастливое под Киевом активисты ПЦУ захватили храм УПЦ. 20 февраля сторонники ПЦУ взломали и заменили замки на дверях храма… 21 февраля, когда стало известно о захвате, к храму прибыл настоятель и верующие. По их словам, на месте находилось много сотрудников полиции, лиц в военной форме и молодежи из других сел. Некоторым прихожанам, пытавшимся вести видеосъемку, активисты угрожали расправой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
ПЦУ хочет, чтобы лавра в Киеве стала приютом для украинских военных
17 февраля, 22:41
 
КиевРоссияУкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
