Папа Римский призвал верующих к молитве за мир на Украине
Папа Римский призвал верующих к молитве за мир на Украине - РИА Новости, 22.02.2026
Папа Римский призвал верующих к молитве за мир на Украине
Папа Римский Лев XIV в воскресенье призвал к прекращению боевых действий на Украине и пригласил верующих к молитве за мир. РИА Новости, 22.02.2026
Папа Римский призвал к прекращению боевых действий на Украине и к молитве за мир