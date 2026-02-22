Рейтинг@Mail.ru
Папа Римский призвал верующих к молитве за мир на Украине
14:51 22.02.2026
Папа Римский призвал верующих к молитве за мир на Украине
Папа Римский призвал верующих к молитве за мир на Украине - РИА Новости, 22.02.2026
Папа Римский призвал верующих к молитве за мир на Украине
Папа Римский Лев XIV в воскресенье призвал к прекращению боевых действий на Украине и пригласил верующих к молитве за мир. РИА Новости, 22.02.2026
2026
украина, ватикан, папа римский, в мире
Украина, Ватикан, Папа Римский, В мире
Папа Римский призвал верующих к молитве за мир на Украине

Папа Римский призвал к прекращению боевых действий на Украине и к молитве за мир

Папа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV
© AP Photo / Tiziana Fabi
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
ВАТИКАН, 22 фев - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в воскресенье призвал к прекращению боевых действий на Украине и пригласил верующих к молитве за мир.
"Мир не может быть отложен, это срочная необходимость, которая должна найти место в сердцах и обернуться ответственными решениями. Поэтому я снова обращаюсь с призывом: да замолкнут орудия, да прекратятся бомбардировки, да будет без промедлений достигнуто перемирие и да укрепится диалог для открытия дороги к миру", - заявил он по окончании проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
Понтифик призвал присоединиться к молитве за людей, которые страдают от всех конфликтов в мире, "чтобы долгожданный дар мира воссиял над нашими днями".
На Западе сделали заявление о мире после переговоров в Женеве
