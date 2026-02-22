МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Киевскому режиму не хватает оружия и войск для продолжения боевых действий на Украине, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.
"Россия в полной мере использует свои преимущества на техническом, оперативном и стратегическом уровнях. Русские обладают полным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах <...> Российские военные действуют в таких масштабах, что могут оказывать и оказывают давление по всему фронту во всех его точках", — пишет издание.
В материале отмечается, что Украина значительно уступает российским войскам по численности личного состава и техники и нуждается в значительно большем количестве пехоты и вооружения для продолжения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.