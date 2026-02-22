Рейтинг@Mail.ru
"По всему фронту". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076085187.html
"По всему фронту". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
"По всему фронту". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 22.02.2026
"По всему фронту". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Киевскому режиму не хватает оружия и войск для продолжения боевых действий на Украине, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:36:00+03:00
2026-02-22T14:36:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073982893_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_8618bb17d70a3b9f81e6e03da9f49fcf.jpg
https://ria.ru/20260222/obstanovka-2075805621.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073982893_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ed402096358f54e112dab70d7c5e7914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков
"По всему фронту". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Times: Украина уступает России по численности войск и техники в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Киевскому режиму не хватает оружия и войск для продолжения боевых действий на Украине, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.
"Россия в полной мере использует свои преимущества на техническом, оперативном и стратегическом уровнях. Русские обладают полным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах <...> Российские военные действуют в таких масштабах, что могут оказывать и оказывают давление по всему фронту во всех его точках", — пишет издание.

В материале отмечается, что Украина значительно уступает российским войскам по численности личного состава и техники и нуждается в значительно большем количестве пехоты и вооружения для продолжения конфликта.
В материале отмечается, что Украина значительно уступает российским войскам по численности личного состава и техники и нуждается в значительно большем количестве пехоты и вооружения для продолжения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Новые плацдармы. Что происходит на ключевых направлениях СВО
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаКиевРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала