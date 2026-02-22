https://ria.ru/20260222/ukraina-2076075745.html
На Украине задержали женщину, подозреваемую в совершении взрывов во Львове
На Украине задержали женщину, подозреваемую в совершении взрывов во Львове
На Украине задержали женщину, подозреваемую в совершении взрывов во Львове
Гражданка Украины задержана по подозрению в совершении взрывов во Львове, сообщает офис генерального прокурора Украины.
украина
львов
На Украине задержали женщину, подозреваемую в совершении взрывов во Львове
ГП Украины сообщила о задержании подозреваемой во взрывах во Львове женщины