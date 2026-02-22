Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали женщину, подозреваемую в совершении взрывов во Львове - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 22.02.2026 (обновлено: 12:45 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076075745.html
На Украине задержали женщину, подозреваемую в совершении взрывов во Львове
На Украине задержали женщину, подозреваемую в совершении взрывов во Львове - РИА Новости, 22.02.2026
На Украине задержали женщину, подозреваемую в совершении взрывов во Львове
Гражданка Украины задержана по подозрению в совершении взрывов во Львове, сообщает офис генерального прокурора Украины. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T12:44:00+03:00
2026-02-22T12:45:00+03:00
происшествия
украина
львов
генеральная прокуратура украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155072/98/1550729807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_579f35a78e9d6eff690dabec516c045c.jpg
https://ria.ru/20260222/vzryv-2076041675.html
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155072/98/1550729807_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f9dca5cebab21f5e2757657abfd5f038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, львов, генеральная прокуратура украины
Происшествия, Украина, Львов, Генеральная прокуратура Украины
На Украине задержали женщину, подозреваемую в совершении взрывов во Львове

ГП Украины сообщила о задержании подозреваемой во взрывах во Львове женщины

© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Гражданка Украины задержана по подозрению в совершении взрывов во Львове, сообщает офис генерального прокурора Украины.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что в ночь на воскресенье недалеко от магазина в доме 20 по улице Данилишина во Львове прогремели взрывы. По последним данным полиции Украины, пострадали 24 человека, погибла сотрудница патрульной службы.
"Правоохранители задержали женщину, гражданку Украины, которая может быть причастна к совершению... (подрывов - ред.). Идет установление возможных иных причастных лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
В офисе также сообщили о проведении неотложных следственных действий. Подробности не приводятся.
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Мэр Львова заявил, что произошедший в городе взрыв был терактом
Вчера, 05:31
 
ПроисшествияУкраинаЛьвовГенеральная прокуратура Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала