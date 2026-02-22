https://ria.ru/20260222/ukraina-2076073460.html
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных и 12 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2026
