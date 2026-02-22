https://ria.ru/20260222/ukraina-2076073254.html
В Минобороны рассказали о продвижении "Южной" группировки за сутки
В Минобороны рассказали о продвижении "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 22.02.2026
В Минобороны рассказали о продвижении "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли свыше 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, два бронеавтомобиля "Казак" за сутки в зоне... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T12:16:00+03:00
2026-02-22T12:16:00+03:00
2026-02-22T13:45:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
краматорск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072431120_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a486f4621872ba6778f1915693e2fc7c.jpg
россия
сша
краматорск
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072431120_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_ff92e81fc8630cc63a55c1a85e897f3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сша, краматорск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Краматорск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о продвижении "Южной" группировки за сутки
МО РФ: подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю