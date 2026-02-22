Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о продвижении "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 22.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 22.02.2026 (обновлено: 13:45 22.02.2026)
В Минобороны рассказали о продвижении "Южной" группировки за сутки
В Минобороны рассказали о продвижении "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 22.02.2026
В Минобороны рассказали о продвижении "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли свыше 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, два бронеавтомобиля "Казак" за сутки в зоне... РИА Новости, 22.02.2026
россия, безопасность, сша, краматорск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Краматорск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о продвижении "Южной" группировки за сутки

МО РФ: подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, два бронеавтомобиля "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Куртовка, Краматорск, Константиновка, Артема и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113производства США, два бронеавтомобиля "Казак", 11 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50производства США, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
