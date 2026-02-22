ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия "Запада" за сутки

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении министерства.
ВС нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шиповатое, Нечволодовка, Прилютово, Моначиновка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, уточнило МО.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины западного производства, три артиллерийских орудия, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Богдана" и 11 автомобилей", - добавило Минобороны.
Кроме того, группировка "Запад" уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов, отметило министерство.
