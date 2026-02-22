Уиткофф и Кушнер содействуют украинскому урегулированию, заявил Дмитриев

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию украинского конфликта и восстановлению отношений между Россией и США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.