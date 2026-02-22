Уиткофф и Кушнер содействуют украинскому урегулированию, заявил Дмитриев

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию украинского конфликта и восстановлению отношений между Россией и США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщил в интервью Fox News, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию украинского конфликта и восстановлению отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.