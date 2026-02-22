Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 22.02.2026 (обновлено: 14:50 22.02.2026)
На Западе забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны
На Западе забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны - РИА Новости, 22.02.2026
На Западе забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны
Венгрия и Словакия открыли второй фронт против Украины, поставив ей ультиматум, касающийся прокачки нефти через "Дружбу", пишет Berliner Zeitung. "Это еще... РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор орбан
венгрия
словакия
владимир зеленский
роберт фицо
украина
венгрия
словакия
На Западе забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны

Berliner Zeitung: Венгрия и Словакия открыли второй фронт против Украины

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Венгрия и Словакия открыли второй фронт против Украины, поставив ей ультиматум, касающийся прокачки нефти через "Дружбу", пишет Berliner Zeitung.

"Это еще больше усугубляет ситуацию для политического руководства в Киеве: помимо продолжающейся войны с Россией, усиливается дипломатическое давление со стороны ближайших соседей…" — говорится в публикации.
На этом фоне издание отмечает, что энергетические вопросы все чаще используются в качестве политического рычага давления.

В субботу словацкий премьер Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти через "Дружбу", то Братислава перекроет подачу электричества. Позже премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна вслед за Словакией рассматривает возможность поставок электроэнергии на Украину. Будапешт уже предпринял два других шага: прекратил поставлять дизель и заблокировал выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Словакия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо
 
 
