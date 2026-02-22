Азаров оценил выгоду для США от сделки с Украиной по природным ресурсам

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США не увидят никаких выгод из подписанной в начале 2025 года сделки с Украиной по природным ресурсам, пока не сделают огромные вложения, необходимые для добычи этих ископаемых, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

"Ничего не заработают, пока не вложат огромнейшие ресурсы прежде всего в разведку этих месторождений. То, что кто-то Зеленскому на карте нарисовал пятно и написал "месторождение лития", вовсе не означает, что завтра можно ставить экскаватор и добывать породу с литием", - сказал Азаров

Он подчеркнул, что месторождения залегают в сложнейших условиях, при этом концентрация ископаемых очень небольшая.

"Требуется обогащение, технология добычи. Ничего этого нет. Может появиться, если будут вложены миллиарды, которых у Соединенных Штатов нет", - указал Азаров.

США и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.