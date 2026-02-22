https://ria.ru/20260222/ukraina-2076066414.html
Азаров оценил выгоду для США от сделки с Украиной по природным ресурсам
Азаров оценил выгоду для США от сделки с Украиной по природным ресурсам
Азаров оценил выгоду для США от сделки с Украиной по природным ресурсам
США не увидят никаких выгод из подписанной в начале 2025 года сделки с Украиной по природным ресурсам, пока не сделают огромные вложения, необходимые для добычи
украина
сша
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США не увидят никаких выгод из подписанной в начале 2025 года сделки с Украиной по природным ресурсам, пока не сделают огромные вложения, необходимые для добычи этих ископаемых, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Ничего не заработают, пока не вложат огромнейшие ресурсы прежде всего в разведку этих месторождений. То, что кто-то Зеленскому на карте нарисовал пятно и написал "месторождение лития", вовсе не означает, что завтра можно ставить экскаватор и добывать породу с литием", - сказал Азаров
Он подчеркнул, что месторождения залегают в сложнейших условиях, при этом концентрация ископаемых очень небольшая.
"Требуется обогащение, технология добычи. Ничего этого нет. Может появиться, если будут вложены миллиарды, которых у Соединенных Штатов нет", - указал Азаров.
США
и Украина
30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.