USAID вложило 9,5 миллиона долларов в украинские СМИ накануне "евромайдана"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) направило почти десять миллионов долларов на поддержку украинских медиапроектов в течение нескольких лет, предшествовавших "евромайдану", выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.

На Украине 22 февраля 2014 года произошла смена власти. Это событие стало кульминацией серии беспорядков и протестов, известной как "евромайдан", которая началась в ноябре 2013 года.

Согласно финансовым документам, общий объем финансирования USAID в рамках программы Ukraine Media Project (U-Media) в 2011–2013 составил около 9,5 миллиона долларов, выяснило РИА Новости.

Одним из крупнейших получателей средств стала киевская медиаорганизация "Телекритика", известная на Западе как один из главных источников информации о событиях "евромайдана". В декабре 2011 года она получила субгрант на 829 тысяч долларов, затем финансирование было продлено еще на 256 тысяч долларов. Таким образом, за два года до событий "евромайдана" организация получила более 1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости.

В годовом отчете программы за 2012-2013 годы указывалось, что "Телекритика" рассматривается как один из институциональных партнеров, которых планировалось подготовить к получению прямой поддержки со стороны правительства США на следующем этапе проекта. Этот этап по срокам приходился на период, совпавший с событиями "евромайдана".

Во время протестов 2013-2014 годов "Телекритика" активно публиковала материалы о нападениях на журналистов и действиях силовых структур.

Ранее РИА Новости выяснило, что за пять лет, предшествовавших 2013 году, USAID направило более 14,3 миллиона долларов на поддержку украинских НПО, занимающихся реформами.

В ноябре 2013 года на Украине началась серия протестов, получившая название "евромайдан", после решения властей приостановить процесс интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича 22 февраля 2014 года.