Киев рискует лишиться еще одного крупного кредита из-за Венгрии, пишет FT

"Без этой поддержки от ЕС и МВФ экономика Украины , скорее всего, рухнет", — предупредил аналитик киевского Центра экономической стратегии Максим Самойлюк в комментарии изданию.

В начале месяца Евросоюз принял обязательства по обслуживанию займа. Согласно оговоренным условиям, Киев должен закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут рассматривать отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".