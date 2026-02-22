Рейтинг@Mail.ru
Киев рискует лишиться еще одного крупного кредита из-за Венгрии, пишет FT - РИА Новости, 22.02.2026
09:46 22.02.2026 (обновлено: 17:41 22.02.2026)
Киев рискует лишиться еще одного крупного кредита из-за Венгрии, пишет FT
Киев может лишиться еще одного крупного займа из-за блокировки Будапештом выделения Евросоюзом денег Украине, пишет Financial Times. РИА Новости, 22.02.2026
Киев рискует лишиться еще одного крупного кредита из-за Венгрии, пишет FT

FT: блокировка Венгрией €90 млрд ЕС для Киева может затронуть новый кредит МВФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Киев может лишиться еще одного крупного займа из-за блокировки Будапештом выделения Евросоюзом денег Украине, пишет Financial Times.
«
"Новый кредит на 8,1 миллиарда долларов, который МВФ должен был одобрить на следующей неделе, также может быть затронут вето, (наложенным. — Прим. ред.) Венгрией", — говорится в публикации.
Рабочие ремонтируют поврежденную подстанцию в Харькове, Украина - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Венгрия поставила ультиматум Украине вслед за Словакией
21 февраля, 15:50
Как поясняет газета, предоставление этих средств зависит от закрытия ожидаемой дыры в украинском бюджете. Проблему предполагалось решить к апрелю с помощью Брюсселя.
«

"Без этой поддержки от ЕС и МВФ экономика Украины, скорее всего, рухнет", — предупредил аналитик киевского Центра экономической стратегии Максим Самойлюк в комментарии изданию.

В пятницу глава МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия выступила против выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро из-за того, что Киев препятствует транзиту российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Сийярто рассказал, как долго Венгрия будет блокировать кредит Украине
20 февраля, 21:03
В начале месяца Евросоюз принял обязательства по обслуживанию займа. Согласно оговоренным условиям, Киев должен закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут рассматривать отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".
Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите блока в декабре. На прошлой неделе его одобрил Европарламент, далее это предстоит сделать Совету ЕС. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.
Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзМВФ
 
 
