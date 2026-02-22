МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. СБУ фиксировало всплеск потока мужчин из Европы, ежедневно прибывающих на Украину во время киевского Майдана, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

"Очень сильно работали неправительственные организации - и чешские, и польские, и балтийские, которые отправляли людей на Украину под предлогом каких-то гуманитарных акций, "поддержим свободу и независимость", против "московского диктатора Януковича", - рассказал Прозоров со ссылкой на документы СБУ того периода.