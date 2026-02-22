МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. СБУ фиксировало всплеск потока мужчин из Европы, ежедневно прибывающих на Украину во время киевского Майдана, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Верховная рада Украины 22 февраля 2014 года приняла постановление, что президент Виктор Янукович не выполняет свои обязанности и назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. Это стало итогом противостояния на киевском Майдане между сторонниками и противниками евроинтеграции, которое длилось около трех месяцев.
"СБУ проводила ежедневный мониторинг въезжающих в период Майдана на Украину мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. Этот поток вырос в разы (по сравнению с периодом до начала Майдана - ред.). Странами, откуда выезжала молодёжь, были Польша, Прибалтика, Турция, Нидерланды. Молодых людей на Украину отправляли европейские службы", - рассказал собеседник агентства.
Прозоров напомнил, что в то время, то есть зимой 2014 года, он еще служил в СБУ. Тогда ему удалось скопировать сотни документов, содержащих результаты наблюдений СБУ за процессами вокруг Майдана, в том числе всплеск въезда на Украину молодых людей. За этим стояли европейские НКО, считает он.
"Очень сильно работали неправительственные организации - и чешские, и польские, и балтийские, которые отправляли людей на Украину под предлогом каких-то гуманитарных акций, "поддержим свободу и независимость", против "московского диктатора Януковича", - рассказал Прозоров со ссылкой на документы СБУ того периода.
Двадцать первого ноября 2013 года в центре Киева начались акции протеста в ответ на решение властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В социальных сетях и СМИ эти события получили название "Евромайдан". Первоначально акции протеста протекали достаточно спокойно, впоследствии начались массовые акции, столкновения радикально настроенных оппозиционеров с правоохранителями. Спецназ забрасывали коктейлями Молотова, десятки правоохранителей были госпитализированы.
