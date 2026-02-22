"Падет Запорожье": на Западе сделали заявление о конфликте на Украине

"Если падет Донбасс, если падет Запорожье, по моему мнению, не будет никаких сомнений, что в военном и экономическом отношениях Украина не сможет поддерживать войну", — сказал он.

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.