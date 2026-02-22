Рейтинг@Mail.ru
"Падет Запорожье": на Западе сделали заявление о конфликте на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 22.02.2026
"Падет Запорожье": на Западе сделали заявление о конфликте на Украине
"Падет Запорожье": на Западе сделали заявление о конфликте на Украине

Меркурис: лишившись Запорожья, Украина потеряет возможность продолжать войну

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина потеряет возможность продолжать войну, когда ВС России освободят Донбасс и Запорожье, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
«
"Если падет Донбасс, если падет Запорожье, по моему мнению, не будет никаких сомнений, что в военном и экономическом отношениях Украина не сможет поддерживать войну", — сказал он.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Украинская писательница испугалась русского языка
00:45
Как уточнил эксперт, киевский режим близок к тому, что никакая западная поддержка не сможет обеспечить Киев возможностью продолжать конфликт.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Киеве потребовали импичмента Зеленскому из-за его выходки в Одессе
03:24
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Очень скоро": на Западе рассказали, к чему приведет выходка Зеленского
02:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассАлександр Меркурис
 
 
