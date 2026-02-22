"Падет Запорожье": на Западе сделали заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина потеряет возможность продолжать войну, когда ВС России освободят Донбасс и Запорожье, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
«
"Если падет Донбасс, если падет Запорожье, по моему мнению, не будет никаких сомнений, что в военном и экономическом отношениях Украина не сможет поддерживать войну", — сказал он.
Как уточнил эксперт, киевский режим близок к тому, что никакая западная поддержка не сможет обеспечить Киев возможностью продолжать конфликт.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.