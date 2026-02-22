Азаров рассказал о сокращении численности населения Украины после "майдана"

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Население Украины за 12 лет, прошедшие после "майдана", сократилось с 45 до примерно 20 миллионов человек, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

"Было (около 2014 года) 45 миллионов. Вычитаем из 45 миллионов 24,5 и получаем около 20 миллионов", - сказал Азаров.

В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия антиправительственных протестов под названием "евромайдан" (или просто "майдан") после решения властей приостановить политику, имевшую целью интеграцию с Евросоюзом. Вспыхнули беспорядки. В результате столкновений между силами безопасности Украины и радикально настроенными протестующими погибли более 100 человек, в том числе сотрудники МВД. Следствием протестов стал переворот, который привел к свержению тогдашнего президента Януковича в феврале 2014 года.